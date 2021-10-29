Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nun dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Olimpiyat Stadyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı bayrağın renklerine büründü.

Stadyumun sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 98. yılını kutlayan kardeş Türk halkının sevincinin Azerbaycan halkı tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hakikat savaşını kazanan Türkiye'de 29 Ekim 1923'te TBMM kararıyla cumhuriyetin ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı kutlandı.