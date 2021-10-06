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Okul bahçesinde aşı seferlerliği

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Haberler | Yerel

- Okul bahçesinde aşı seferlerliği Burdur'da meslek lisesi öğrencileri toplu halde aşılarını oldu Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine okul bahçesinde velilerinin onayını alınarak Covid-19 aşısı yapıldı.

BURDUR (İHA) - - Okul bahçesinde aşı seferlerliği

Burdur'da meslek lisesi öğrencileri toplu halde aşılarını oldu

BURDUR - Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine okul bahçesinde velilerinin onayını alınarak Covid-19 aşısı yapıldı.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslek eğitimi görüp sanayide staj yapan öğrenciler için okul tarafından düzenlenen programla aşıları yapıldı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor, hemşire ve sağlık memurundan oluşan ekip randevusu bulunan öğrencilerin aşılarını sırayla yaptı.

Müdürü İbrahim Çelikkaya " Milli Eğitim Bakanlığını talimatları doğrultusunda, Sağlık il müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda bugün okulumuzda aşı çalışması başlattık. Meslek Eğitim Okullarında yüz yüze eğitim çok önemli geçtiğimiz dönemlerde gördük. Meslek eğitim de ara vermemek adına aşı çok önemli bugüne kadar okulumuzda karantina gibi olay olmadı. Randevu alan 30' a yakın öğrencimiz velilerin onayı ile aşılarını yaptırdı" dedi.

Aşı olan Meslek Lisesi öğrencisi Bayram Arslan ve Babası Tayfun Arslan' da, ben kendim oldum çocuğumu da yaptırdık. Hastalığı yenmemiz için herkesin aşı olmasını gerekiyor" dedi.

Okul bahçesinde aşı seferlerliği

Okul bahçesinde aşı seferlerliği

Okul bahçesinde aşı seferlerliği

Okul bahçesinde aşı seferlerliği
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