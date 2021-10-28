Öğretim Üyelerimiz Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları Listesinde

Stanford Üniversitesi, 2020 yılı sonuna kadarki akademik performans verilerini analiz ederek, dünya çapında en başarılı 100, 000 bilim insanını ve çalışma alanlarında %2'lik dilime girmeyi başaran araştırmacıları listeledi.

Bilim insanları 22 bilimsel alan ve 176 alt alana göre alıntılar, h-indeksi, ortak yazarlık ayarlı hm-indeksi, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan alıntılar ve bir bileşik gösterge üzerinden çok yönlü bir performans değerlendirmesine tabi tutuldu.

Sıralamaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 5 bilim insanı girmeyi başardı.

Sıralamaya girmeyi başaran bilim insanları ve başarı sıraları şu şekildedir:

Erdem Cüce Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Erol Yılmaz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Pınar Mert Cüce Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Mete Avcı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Fatih Gül Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaşam boyu kariyer verici araştırmacıların başarı sıralamaları şu şekildedir.

Erdem Cüce Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Erol Yılmaz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Mete Avcı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Veri tablosu için tıklayınız.

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