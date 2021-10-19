ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Taşlıçay ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü'ne tırmandı.

TAŞLIÇAY, AĞRI (DHA) - AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Taşlıçay ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü'ne tırmandı. En derin noktası 37 metre olan lav set gölünü gezen öğrenciler, 2650 metre yüksekliğindeki Ziyarettepe Dağı'nın zirvesine çıkarak bayrak açtı.

Ağrı İbrahim Çeven Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde okuyan 25 öğrenci Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan 2241 metre rakımdaki Balık Gölü'nü görmek için tırmanış yaptı. 30 kilometre kare alana sahip olan ve en derin bölgesi 37 metre olan göle Türkiye Dağcılık Federasyonu rehberinin yardımıyla tırmanan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti. Kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk kuşuna ev sahipliği yapan gölün sahilini gezen öğrenciler, daha sonra 2650 metre rakımlı Ziyarettepe Dağı'nın zirvesine çıktı. Zirvede Türk Bayrağı açan öğrenciler, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünü görmekten mutlu olduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜNE TIRMANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title