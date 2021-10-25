Ödemiş'te iki gün süren satranç turnuvası tamamlandı - Haberler
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Ödemiş'te iki gün süren satranç turnuvası tamamlandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te iki gün süren satranç turnuvası tamamlandı

Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Ödemiş Belediye Düğün Salonu ve Kongre Merkezi'nde 10 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen etkinliğe çevre illerden de katılım oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere hediye ve madalyaları verildi.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, 2 gün süren turnuvada güzel bir heyecan yaşandığını belirterek, "Gençlik adına ilçemizde iyi bir heyecan yaratan satranç turnuvalarının önümüzdeki aylarda devamını getirmeyi planlıyoruz." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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