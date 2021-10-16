TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Doğan Cem ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Doğan Cem kimdir? O Ses Doğan Cem kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE DOĞAN CEM KİMDİR?

Doğan Cem, İstanbul Üniversitesi Opera öğrencisidir. İstanbul Üniversitesinden önceki hayatının tamamı Zonguldak'ta geçmiştir.

Geç sanatçı O Ses Türkiye performansı ile 4 jüriyi döndürmeyi başardı.

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