Nobel Tıp Ödülü kazanan David Julius kimdir?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı. Nobl Tıp Ödülü kazanan David Julius kimdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DAVID JULIUS KİMDİR?

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD'li bilim insanı David Julius, yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

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