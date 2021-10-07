Nilay Dorsa kimdir? Nilay Dorsa kaç yaşında, nereli? Nilay Dorsa biyografisi! - Haberler
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Nilay Dorsa kimdir? Nilay Dorsa kaç yaşında, nereli? Nilay Dorsa biyografisi!

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Nilay Dorsa kimdir? Nilay Dorsa kaç yaşında, nereli? Nilay Dorsa biyografisi!

Son dönemlerde cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Nilay Dorsa'ın hayatı merak edildi. Peki, Eski manken Nilay Dorsa kimdir? Nilay Dorsa kaç yaşında, nereli? Nilay Dorsa hayatı ve biyografisi nedir?

Nilay Dorsa Lise eğitim sürecinde iken voleybol oynamış ve yine bu dönemde vitrin mankenliği yapmıştır. Model ve mankenlik kariyerine Ertan Kayıtken ile tanışarak adım atmış, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışması'na dahil olmuş ve yarışmadan 3.lükle ayrılmıştır. Peki, Nilay Dorsa kimdir? Nilay Dorsa kaç yaşında, nereli? Nilay Dorsa mesleği nedir? Nilay Dorsa hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NİLAY DORSA KİMDİR?

Nilay Dorsa Lise eğitim sürecinde iken voleybol oynamış ve yine bu dönemde vitrin mankenliği yapmıştır. Model ve mankenlik kariyerine Ertan Kayıtken ile tanışarak adım atmış, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışması'na dahil olmuş ve yarışmadan 3.lükle ayrılmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nilay Dorsa aslen İspanyol bir anne ve İranlı Bir babanın kızı olarak 1982 yılında Tahran'da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcudur. 2010 yılında Afrodizyak adlı albüm ile müzik dünyasına giriş yapmıştır.

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