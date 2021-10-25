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New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

AA / Mostafa Bassim Adly - Haberler | Güncel

New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği setten görüntü Setin önüne bırakılan çiçek NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği setten görüntü

Setin önüne bırakılan çiçek NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde silahı ateşlemesi sonucu 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. New Mexico eyaleti Santa Fe bölgesindeki "Rust" filminin çekildiği set görüntülendi.

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set

New Mexico'daki 'Rust' filminin çekildiği set
AA / Mostafa Bassim Adly - Son Dakika Haberleri
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