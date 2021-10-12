Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi! Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi! Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli?

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Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi! Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül hakkında merak edilenler. Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi. Neslihan Atagül kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Neslihan Atagül merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül hakkında merak edilen Neslihan Atagül kimdir, Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1992 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,69 m Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye (2013-2014) dizisinde Neriman Solmaz rolünde ve Araf ve Senden Bana Kalan filmlerinde başrol oynadığı dikkat çekicidir. Oyunculuk kariyeri boyunca, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu"[2] Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve övgü aldı.

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

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Haber: Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül hayatı ve biyografisi! Neslihan Atagül kaç yaşında, nereli? - Haberler
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