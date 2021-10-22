Nedim Saban kimdir? Başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in oynadığı "İkinci Bahar" dizisindeki "Medet" rolüyle hafızalara kazınan Nedim Saban, birçok dizi ve tiyatro oyununda sahnede yer almıştır. Son dönemde vatandaşlar tarafından internette araştırılan Saban hakkında internette en çok "Nedim Saban kimdir? Nedim Saban kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmaktadır. Nedim Saban ile ilgili bilgilere ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEDİM SABAN KİMDİR?

Nedim Saban 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yahudi asıllı Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Türkiye Musevilerinin eski hahambaşı Rafael Saban'ın torunudur. Tiyatroya 1976 yılında çocuk oyunları yazarak başlamıştır. 1979 yılında çocuk hakları üzerine yazdığı bir oyun UNICEF'in bir yarışmasında dereceye girmiştir. 1982 yılında Beş Kafadarlar Çocuk Tiyatrosu'nu kuran Nedim, bu tiyatroda dört yıl boyunca altı oyun sahneye koymuş ve bu oyunlarda rol almıştır. Türkiye'de ilk kez çocuk parklarında tiyatro uygulamasını da başlatan "Beş Kafadarlar Tiyatrosu", tiyatroya gidemeyen çocuklara tiyatro götürmeyi ilke edinmiştir.

1986 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, aldığı bir bursla ABD'ye giden Nedim, bu ülkede yedi yıl boyunca tiyatro, sinema ve televizyon eğitimi görmüş ve New York Üniversitesini yüksek dereceyle bitirmiştir.

Bitirme tezi olarak sahneye koyduğu "Hizmetçiler ve Hortlaklar" adlı oyunla 1000 yönetmen arasından 3 kişiye verilen bir bursa layık görülen ve bir yıl boyunca Amerika'nın en önemli tiyatrolarında (Berkshire Theatre Festival, Guthrie ve New York Theatre Workshop) staj yapan Nedim Saban, 1992 yılında Türkiye'ye dönmüştür.

Türkiye'ye döner dönmez Tiyatrokare'yi kurup, bu tiyatroda "Müziksiz Evin Konukları", "Bahara Uyanış" oyunlarının yapımcı ve yönetmenliğini, "Oleanna", "Cadılar Zamanı", "Kendine Ait Bir Oda", "Soytarı", "Bir Kadın", "İki Perde İki Oyun" adlı oyunlarının yapımcılığını üstlenen Nedim Saban, ayrıca "Salaklar Sofrası", "Üç Kadın Bir Çapkın", "Oscar" ve "Profesör Enişte" adlı oyunlarda rol almıştır. Yeni oyun yazarları kazanmak amacıyla ortak üretim laboratuvarını başlatan Tiyatrokare ile tüm Anadolu'yu dolaşmıştır.

Show TV'de "Saklambaç" ve "Süper Aile" programlarının metin yazarlığını, ATV'de "Randevu", Kanal D'de "Tartışma Büyüyor" adlı programların sunuculuğunu üstlenen Nedim Saban, 1992 yılında Energy Fm'de Türkiye'nin ilk telefonlu ve canlı talk showunu sunmaya başlamıştır. Radyoda ilgiyle dinlendikten sonra, televizyona transfer olan "Dr.Stress", sekiz yıldır halkın dertlerine derman aramaktadır. Siyasetten cinselliğe, sosyal sorunlardan eğitime, kültüre, sağlığa değin her konuyu özgürce tartışmaya açan Dr.Stress, ATV, Star ve Kanal 6'da yayına girmiştir.

Nedim Saban, "Tiyatrokare"nin sunduğu "Zeki Müren Müzikali"nde yapımcı, oyun metni yazarı ve yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Ayrıca Amerikan Tiyatro Tarihi'nin en uzun süreli oynanan oyunu sıfatıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen "Şen Makas"ın yapımcılığı ve yönetmenliğini yapmıştır. Ünlü komedyen Steve Martin'in "Şerefe 20. Yüzyıl" adlı oyununu sahneye koymuştur.

Haftalık yazıları bir süre Aktüel ve Artı haber dergilerinde yayınlanan Saban, İstanbul'da yaşamakta ve Türkçenin yanı sıra Fransızca ile İngilizce bilmektedir. Türkân Şoray, Şener Şen ile "İkinci Bahar" dizisinde "Medet" rolünü üstlenmiştir. Son olarak "İki Oda Bir Sinan" adlı sitcomu hayata geçirmiş ve Sinan rolünü üstlenmiştir. Çocuk Tiyatrosu geleneğinden gelen Saban, çocuklar için de "Eti Bir Bilmecem Var" programını sunmuştur. Nedim Saban'ın tiyatroyla ilgili yazıları http://www.minidev.com/ adresinde yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda Bolulu Hasan Usta tatlı zinciriyle anlaşmazlığa düşüp Tatlıcı Tombak adı altında kendi tatlıcı zincirini kurmuştur.

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