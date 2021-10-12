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Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı biyografisi!

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Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı biyografisi!

Nazlı Kayı uzun süredir Hacı Sabancı ile birliktelik yaşayan ve Hacı Sabancı ile hayatını birleştirmesinin ardından araştırılan isim oldu. Peki, Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi nedir?

Nazlı Kayı yaşı ve nereli olduğu ile Magazin gündemini yakından takip eden kişilerin gündeminde yer almakta. Peki, Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.

Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı biyografisi!

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