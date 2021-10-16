NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi - Haberler
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NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi

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- NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Jüpiter'in çevresinde yer alan asteroitleri incelemek amacıyla "Lucy" adlı uzay aracını fırlatarak 12 yıllık görevi başlattı.

- Nasa, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi

FLORIDA - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Jüpiter'in çevresinde yer alan asteroitleri incelemek amacıyla "Lucy" adlı uzay aracını fırlatarak 12 yıllık görevi başlattı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Lucy" adlı uzay aracını 12 yıl sürecek görevi için uzaya gönderdi. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan Atlas V roketiyle fırlatılan uzay aracı, Jüpiter'de bulunan 8 asteroidi incelemek için yörüngeye girecek. Lucy, Ana Kuşak'ta yer alan göktaşı ile Truva'da yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek. Lucy ayrıca, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak. NASA, Lucy ile birlikte Güneş sisteminin doğuşuna dair önemli bilgiler toplamayı hedefliyor.

NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi

NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi

NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi

NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi
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Haber: NASA, 12 yıl sürecek görev için uzay aracını Jüpiter'e gönderdi - Haberler
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