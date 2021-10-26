Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek Türkistan'daki Kütüphanemizi Ziyaret Etti
Türk Dünyası Üniversiteler Birliği 5. Genel Kurul Toplantısı için Türkistan'da bulunan Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, kütüphanemizi ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.
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Türk Dünyası Üniversiteler Birliği 5. Genel Kurul Toplantısı için Türkistan'da bulunan Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, kütüphanemizi ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında Kütüphane Müdürü Meruert Hanım'dan bilgi aldı.
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