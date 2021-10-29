Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Esnafları gezen Mustafa Sarıgül, bir lokale girdi.

Lokalde çekirdek çitleyen gençlere eşlik eden Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti. Lokaldeki gençlerin Sarıgül'ü tanımayınca ortaya ilginç anlar çıktı.

"VALLAHİ TANIYAMADIM"

Sarıgül, vatandaşlara, "Siz bakalım beni tanıyor musunuz" diye sorarken çekirdek çitleyen gençlerden biri "Vallahi tanıyamadım abi. Ne söylesek yalan olur" diye karşılık verdi.

"SÖYLEME SAKIN"

Daha sonra Kaymakam, Milletvekili ve Belediye Başkanı gibi tahminler gelirken Mustafa Sarıgül videoyu çeken kişiye "Söyleme sakın" diye uyarıda bulundu.

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Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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