Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel
Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

TÜRK halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRK halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title