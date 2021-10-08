Muş'ta "Cami ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği
AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'un Korkut Müftüsü Mehmet Demir, "Cami ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla tarihi Yünören Camisi'ni ziyaret etti.
KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut Müftüsü Mehmet Demir, "Cami ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla tarihi Yünören Camisi'ni ziyaret etti.
Burada namaz kıldıktan sonra cemaatle sohbet eden Demir, Yünören Camisi'nin Selçuklular döneminde yapıldığını belirterek, ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıktıklarını söyledi.
Yünören'in, Selçuklu mimarisinin kullanıldığı nadir camilerden biri olduğunu anlatan Demir, camide "Din Görevlileri ve Vefa" temalı haftayı din adamlarıyla kutladıklarını ifade etti.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri