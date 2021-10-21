VAN (İHA) - Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Babacan Ortaokulunda düzenlenen fuarda 6 araştırma, 4 inceleme ve 8 tasarım olmak üzere toplam 18 proje yer aldı. 9 öğretmen ve 36 öğrencinin görev aldığı fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eşref Yıldız, Ethem Bektaş, Babacan Ortaokulu Müdürü Ahmet Sönmez, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından katılımcılar, fuarı gezerek öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı.