Muhtar örgütleri temsilcilerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret - Haberler
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Muhtar örgütleri temsilcilerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Muhtar örgütleri temsilcilerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, muhtarlığın yerel yönetimlerin önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, muhtarlığın yerel yönetimlerin önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve beraberindeki heyet, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Selami Aykut'a ve Kadir Delibalta'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, "Muhtarlar Günü"nü kutladı.

Muhtarlık kurumunun 192 yaşında olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"(Muhtarlık) Bizim yerel yönetimlerimizin en önemli unsuru. O mahallenin, mahallenin içindeki sokakların, çıkmazın vesaire hepsinde kimler oturuyor, kimler kalıyor, sorunları ne, ihtiyaçları ne, sevinçleri ne, kederleri ne, kim doğdu, kimin bugün taziyesi var, bunların her biriyle yaşama dair görev olarak tanımlananların dışında da bir görev yapıyorsunuz."

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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