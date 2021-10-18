Muhkem nedir? Kuran'da Muhkem ne demektir? Muhkem kelimesinin tanımı ve anlamı!

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MUHKEM NEDİR?

Sözlükte sağlam, esaslı ve dayanıklı anlamına gelen muhkem, terim olarak, manası kolaylıkla anlaşılan, haricî bir yoruma ihtiyaç göstermeyen ve tek anlamı olan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakışta anlaşılan, manası açık ve net olan, niteliği ve içeriği (seçikliği ve açıklı) belli olan Kur'ân'ın sarih lafızlarına ve ayetlerine denir.

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