Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Yimpaş Binasını Gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde inşaat çalışmaları devam eden bina ile ilgili bilgiler veren Güçlendirme projesi kontrol mühendisi Yusuf SAĞLAM, Yimpaş binasının 1998 deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir bina olduğunu belirterek, "Aslında bina yapıldığı döneme göre çok iyi yapılmış. Ancak kısa bir süre kullanıldıktan sonra kaderine terk edildiğinden yağış ve iklim şartları nedeniyle donma-çözülme etkilerine maruz kalmış. Bunun sonucunda binada ciddi deformasyonlar oluşmuş. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz binanın rölevesini aldık.Yük kombinasyonlarını yeniden modelleyerek 2018 deprem yönetmeliği kriterlerine göre yeniden projelendirdik. Burada güçlendirme yapmamız gerekiyordu. Gücendirme tekniği olarak bu bina için en uygun tekniğin karbon kumaş ile olacağına karar verdik.

Karbon kumaş (cfrp) ile güçlendirme tekniği yeni bir teknik. İleri teknoloji ürünü bir malzeme. Cfrp kumaş aynı kesitteki çeliğe göre 14 kat daha güçlü bir malzeme. Bu konuda üniversitemiz ile sürekli diyalog halindeyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bu kapsamda en büyük güçlendirme projesi. Malatya'da daha önce 24 ocak 2020 depreminden sonra birkaç okulda cfrp ile lokal güçlendirme yapıldı ancak bu büyüklükte güçlendirme bölgede yapılmadı. Mühendis adaylarımızın uygulamayı yerinde görmeleri ve tecrübe kazanmaları için bir teknik gezi planladık. Teknik geziye katılan değerli hocalarıma ve mühendis adaylarına teşekkür ediyorum"

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Müslüm Murat MARAŞ kendilerinin de karbon kumaş ile ilgili önemli çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karbon kumaş (cfrp) ile güçlendirme tekniği yeni bir teknik olmakla birlikte İnönü üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü olarak bu teknik ile ilgili birçok deney yaptık. Uygulama ile ilgili öğrencilerimize teknik bilgiler verdik" dedi.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Burhan KARAKOÇ'da düzenledikleri teknik gezi nedeniyle öğrencilerin özellikle inşaat alanında yapılanları ve yeni bir teknik olan karbon kumaş ile güçlendirme tekniğini uygulamalı olarak gördüğünü ve bunun eğitimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Teknik geziye katılan öğrenciler de inşaat alanında uygulamalı olarak çalışmalar hakkında bilgiler aldıklarını, bunun kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, geziden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri