Müfit Can Saçıntı, Germencik'teki organik köy pazarını gezdi - Haberler
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Müfit Can Saçıntı, Germencik'teki organik köy pazarını gezdi

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Müfit Can Saçıntı, Germencik'teki organik köy pazarını gezdi

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Aydın'ın Germencik ilçesindeki "Selatin Organik Köy Pazarı"nı gezerek sevenleriyle bir araya geldi.

AYDIN (AA) - Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Aydın'ın Germencik ilçesindeki "Selatin Organik Köy Pazarı"nı gezerek sevenleriyle bir araya geldi.

Germencik Belediyesi tarafından pazarın tanıtımı için davet edilen sanatçı, pazardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Müfit Can Saçıntı'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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