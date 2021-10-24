Müfit Can Saçıntı, Germencik'teki organik köy pazarını gezdi
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Aydın'ın Germencik ilçesindeki "Selatin Organik Köy Pazarı"nı gezerek sevenleriyle bir araya geldi.
AYDIN (AA) - Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Aydın'ın Germencik ilçesindeki "Selatin Organik Köy Pazarı"nı gezerek sevenleriyle bir araya geldi.
Germencik Belediyesi tarafından pazarın tanıtımı için davet edilen sanatçı, pazardaki vatandaşlarla sohbet etti.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Müfit Can Saçıntı'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri