MSB: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları devam ediyor - Haberler
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MSB: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarıyla, zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaparak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi. Bakanlık, harekatlara ilişkin video da paylaştı.


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