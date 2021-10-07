MSB: Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarıyla, zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaparak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi. Bakanlık, harekatlara ilişkin video da paylaştı.
MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri | MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi: MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi