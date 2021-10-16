Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde acemi erbaş ve erlerin yemin töreninin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığımıza bağlı birliklerde 2021/3'üncü tertip 3'üncü kademe acemi erbaş ve erlerin yemin töreni icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)