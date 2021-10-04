Mozart'ın ünlü operası 'Cosi Fan Tutte' İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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Mozart'ın ünlü operası "Cosi Fan Tutte" İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Mozart'ın ünlü operası

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 6 Ekim'den itibaren sahnelenecek.

İSTANBUL (AA) - Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 6 Ekim'den itibaren sahnelenecek.

Türkçeye "Bütün Kadınlar Böyledir" olarak çevrilebilen operanın librettosunu yine Mozart'ın ünlü operaları "Figaro'nun Düğünü" ve "Don Giovanni" operalarının da libretto yazarı olan Lorenzo da Ponte kaleme aldı.

Mozart'ın Fransız Devrimi zamanlarında yazdığı opera, ilk kez bestecinin vefatından 1 yıl önce, 1790'da Viyana'da sahneye konuldu. Ancak eser esas olarak 20. yüzyılda opera repertuvarlarında sıklıkla yer almaya başladı.

Operada "sadakat" kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri ele alınıyor.

Komedi ve dramın bir arada olduğu eser, İtalyanca olarak seslendirilecek. Eserin sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştirilirken orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne alacak.

Eserin 4, 5 dakikalık üvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılıyor. Operanın sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını da Taner Aydın yaptı.

Temsillerde dönüşümlü olarak "Fiordiligi" karakterini Gülbin Günay ve Ayten Telek, "Dorabella"yı Barbora Hitay ve Dilan Saka, "Despina"yı Sevim Ateş ve Özlem Soydan, "Ferrando"yu Caner Akın ve Ufuk Toker, "Guglielmo"yu Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Don Alfonso"yu ise N. Işık Belen canlandıracak.

"Cosi Fan Tutte", 6, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde izlenebilecek.

Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

Mozart'ın ünlü operası Cosi Fan Tutte İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Mozart'ın ünlü operası Cosi Fan Tutte İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Mozart'ın ünlü operası Cosi Fan Tutte İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Mozart'ın ünlü operası Cosi Fan Tutte İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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