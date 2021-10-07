Motorin dizel mi? Motorin ne demek, nedir? - Haberler
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Motorin dizel mi? Motorin ne demek, nedir?

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Motorin dizel mi? Motorin ne demek, nedir?

Araç sahipleri her ne kadar benzinli veya mazotlu araç kullanıyor olsa da, iki akaryakıtın farkını bilmemektedirler. Peki, Motorin dizel mi? Motorin nedir? Mazot ile motorin arasındaki fark nedir?

Motorin dizel mi? Motorin ne demek, nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Motorlu araçların yapılarına göre farklı akaryakıt tipleri kullanılmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına göre de alternatif yakıt tipleri kullanılmaya başlanmıştır. Performansın ön planda tutulması halinde ise benzin ve mazot kullanılmaktadır. Motorin nedir? Mazot ile motorin arasındaki fark nedir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MOTORİN NE DEMEK, NEDİR?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir akaryakıt çeşididir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür. Fakat uzun süreli kullanımlarda ve muhafaza edilmesi daha basit olduğu için, maliyet olarak benzinden daha uygun fiyatlıdır. Dolayısıyla benzinli araçların kullanımı motorinin uygun fiyatlı ve uzun ömürlü oluşundan dolayı büyük ölçüde artmıştır.

MOTORİN DİZEL Mİ?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür.

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