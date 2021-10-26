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Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü

Aydın'da polis tarafından gözaltına alınarak doktor kontrolü için hastaneye getirilen bir şüpheli bir şahıs, ellerindeki kelepçeyi montu ile gizleyerek kaçtı.

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EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da polis tarafından gözaltına alınarak doktor kontrolü için hastaneye getirilen bir şüpheli bir şahıs, ellerindeki kelepçeyi montu ile gizleyerek kaçtı. Kaçan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından gözaltına alınan T.G. (46) isimli şahıs elleri kelepçeli şekilde doktor kontrolü için getirildiği hastaneden montu ile kelepçesini gizleyerek kaçtı. Şahsın kaçtığını fark eden polis ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa süren aramalarının ardından 1912 Sokak üzerinde şüpheliyi yakaladı. Polis otosuna bindirilen şahıs işlemler için tekrar hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AYDIN

Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü

Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü

Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü

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