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Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik polislerinden uygulamalı olarak trafik dersi alan anaokulu öğrencileri hem eğlendi hem de öğrendi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik polislerinden uygulamalı olarak trafik dersi alan anaokulu öğrencileri hem eğlendi hem de öğrendi.

Marmaris İlçe Emniyet Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Beldibi Mahallesi'nde bulunan çocuklar için yapılmış trafik eğitim parkında anaokulu öğrencilerine üç saat boyunca trafik kurallarını anlattı. Polis ekipleri akülü oyuncak arabalar ile miniklere parktaki platformlarda emniyet kemeri takmayı, trafik ışıklarını ve yayalara öncelik vermenin önemini önce anlattı sonra da uygulamalı olarak gösterdi. Polis abi ve ablaları ile unutulmaz bir gün geçiren çocuklar eğitim sonunda ekiplere teşekkür etti.

Özellikle çocukların trafik kuralları konusunda daha hassas ve ilgili olduklarını belirten Marmaris İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Barış Havsalı, "Geleceğimizin araç sürücülerinin eğitimleri ne kadar erken başlar ise o kadar duyarlı bir şekilde kuralları bilen bireyler olacaklardır. Eğitimlerimiz yıl içerisinde devam edecek, çocuklar bizim geleceğimiz. Ailelerini uyaracaklarını ve bugün öğrendiklerini uygulayacaklarından eminim" dedi. - MUĞLA

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

Minik şoförler eğitim parkında eğlenerek öğrendi

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