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Minik Asaf kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minik Asaf kurtarılamadı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 2 Ekim Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Ali Asaf Oturak'tan acı haber geldi.

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde 2 Ekim Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Ali Asaf Oturak'tan acı haber geldi.

Ali Asaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Minik bebeğin cansız bedeni Bulancak Orta Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında "Minik yavrumuz Ali Asaf Oturak'ın vefatı içimizi yaktı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cevdet Oturak (44) idaresindeki 22 AAT 758 plakalı hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada Cevdet Oturak hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Nazlı Oturak (39), Murat Selim Oturak (6) ve Ali Asaf Oturak (3) yaralanmıştı. Kazada yaralanan Nazlı Oturak ve Murat Selim Oturak'ın tedavilerinin Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği bilgisi verildi. - GİRESUN

Minik Asaf kurtarılamadı

Minik Asaf kurtarılamadı

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