Millilerimiz yurda döndü

Millilerimiz yurda döndü16-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya Pescara'da düzenlenen 12. Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonasını Erkek Millilerimiz 6., Kadın Millilerimiz ise 4. sırada tamamlamıştır. Millilerimize özveri, çaba ve bizlere yaşattıkları heyecan için teşekkür ederiz. Bunu beğen Açıklaması

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