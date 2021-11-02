Milli Eğitim Bakanı Özer: "En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır" - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı. (3)

Bakan Özer: "Eğitim personelimizin aşılanma oranı her geçen gün artmaktadır"

Bakan Özer: "Birinci doz aşı olan öğretmen oranımız bugün itibariyle yüzde 93'e ulaşmıştır. En az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87'dir"

Bakan Özer: "Aynı zamanda aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'ler civarındadır. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır"

Milli Eğitim Bakanı Özer: En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır

Milli Eğitim Bakanı Özer: En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır

Milli Eğitim Bakanı Özer: En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 92'ye ulaşmıştır

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri
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