MHP MYK Üyesi Şekerci'den Başkan Ergün'e ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Kadir Şekerci ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Kadir Şekerci ve konuklara; Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eseri armağan etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen MHP MYK Üyesi Kadir Şekerci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri