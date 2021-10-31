MHP heyeti Taraklı'da tarihi ve kültürel alanları gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Taraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Başkan Yardımcıları Ömür Açba ve Oğuz Akkuş'tan oluşan heyet, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile bir araya geldi.

İlçedeki tarihi ve kültürel alanları gezen heyet, Pilavcı'dan bilgi aldı.

Ersoy, yaptığı açıklamada, ilçenin doğallığının bozulmadan sürdürülebilir hale getirilmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Taraklı'nın her türlü ihtiyacında yanlarında olacaklarını belirten Ersoy, ev sahipliği için Pilavcı'ya teşekkür etti.

Başkan Pilavcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.