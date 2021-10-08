Mezopotamya değerleri 'Eve Gel' şarkısında buluştu

Otantik ritimler kullanarak türkü yapan Nesrin Güneş, 'Eve Gel' (Wara Mole) adlı single'ı için hazırlanan klibini YouTube'da yayınladı. Güneş, klibin Anadolu'nun samimiyetini yaşatan yönüyle izleyenlere Yılmaz Erdoğan'ın unutulmaz filmi Vizontele'yi çağrıştırdığını ve Mezopotamya değerlerini yaşattığını söyledi.

ilk albümü, 2014 yılındaki 'Turna Avazı' ile müzik kariyerine başlayan Nesrin Güneş, 'Eve Gel' (Wara Mole) adını verdiği single'ı yayınlandı. Klibini YouTube'dan yayınlayan Güneş, "Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın kültürel çeşitliliğiyle insanlarının samimiyetini ekrana yansıtan klibim, YouTube'da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bölge insanının sıcaklığını kısa film formatıyla işlediğimiz klip, izleyicilere Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Vizontele'yi çağrıştırdı. Yakalamak istediğimiz tam da böyle bir etkileşimdi" diye konuştu.

ŞARKININ SAMİMİYETİ KLİBE YANSIDI

'Eve Gel' (Wara Mole) parçasının müzik aşamasının klibe ilham kaynağı olduğunu belirten Güneş, "Bu parçada etnik müzik anlayışıyla günümüzü harmanladık. Ritmi ve sözleriyle oldukça samimi bir parçaya dönüştü. Bu samimiyeti görüntülere yansıtma fikriyle yola çıktık. Dünü ve bugünü buluşturan bir yaklaşımla oldukça sıcak görüntüler yakaladık. Klip oyuncularını da bu yaklaşımla seçtik" açıklamasını yaptı.

İZLEYENLER DEVAM KLİBİ İSTİYOR

Yönetmenliğini Serhat Güldük'ün yaptığı klibin bölge coğrafyasından sıcak görüntüleriyle izleyenleri Mezopotamya turuna çıkarttığı belirtildi. Güneş, "Yönetmenimizin de katkılarıyla eğlenceli, samimi bir klip hazırlamayı başardık. Beklentimizin çok üstünde bir sonuç aldık. İzleyenler klibi çok sevdi. Hatta devamı gelsin diye sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutulduk. Oldukça başarılı bir iş çıkarmanın mutluluğu içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

KENDİNİ KEŞFETME YOLCULUĞUNUN ULAŞTIĞI SON NOKTA

Sözü ve müziği Ali Sezer'a, düzenlemesi Umut Sayıt'a ait olan Eve Gel (Wara Mole) şarkısının ilkokul çağlarından başlayan kendini keşfetme yolculuğunun ulaştığı son nokta olduğunu vurgulayan Güneş son olarak şunları söyledi:

"Şarkımızın başarısı klibe de yansıdı. Devam eden yolculuğumuzda aynı samimi duygularla daha büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum."