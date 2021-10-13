Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması! 2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı merak ediliyor. Müslümanlar Mevlid Kandili günü günü dua ederek, nafile namazı kılarak ve oruç tutarak geçirir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Diyanetin açıkladığı takvimde Mevlid kandili tarihi yer alıyor. Peki, Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklaması Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

MEVLİD KANDİLİ NEZAMAN?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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