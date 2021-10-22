Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 6 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşecek ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

BUGÜN İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri