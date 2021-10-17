Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü - Haberler
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Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü

AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Dörtler mevkisinde seyir halinde bulunan Abdulhadi Aydoğan idaresindeki yabancı plakalı tırın dorse kısmı, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı park edip itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır hasar gördü.

Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü

Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü

Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü

Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü - Haberler
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