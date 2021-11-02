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Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - Haberler | Güncel

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu Mersin'de sabaha karşı başlayan sağanak yağış kentin genelinde etkili oldu.

MERSİN (İHA) - Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

MERSİN - Mersin'de sabaha karşı başlayan sağanak yağış kentin genelinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, sabaha karşı başlayan sağanak kentin genelinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış dolayısıyla trafikteki araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru etkisini kaybederken, her hangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - Son Dakika Haberleri
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