Mersin'de restoranı kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, işletmecisiyle tartıştığı restoranı kundaklayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arslanköy Mahallesi'ndeki restoranın sahibi K.D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan O.Y, işletmeyi kapalı olduğu saatte benzinle ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İşletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, restoranı yaktığını belirledikleri şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının, elinde benzin dolu bidonla geldiği restoranı ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.