MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Mersinli muhtarlar, Muhtarlar Gününü Atatürk Anıtına çelenk koyarak kutladı.

Vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören, mahalle sakinlerinin sesi olan muhtarlar, 2015 yılından itibaren her yıl Muhtarlar Gününde, ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı buluyor. 19 Ekim'in 'Muhtarlar Günü' ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazetenin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Köklü bir tarihe sahip olan muhtarlık müessesesi, her yıl 19 Ekim'de düzenlenen törenlerle bir kez daha gündeme geliyor.

Muhtarlar Atatürk Anıtına çelenk sundu

Mersin'de de bugün Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanı, Akdeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Gülgen, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yesilleme, merkez ilçe dernek başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Ali Gülgen ve Mustafa Yesilleme'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmalarıyla tören sona erdi. - MERSİN