Mersin'de 'La Traviata'dan uyarlanan rejili konserin prömiyeri yapıldı - Haberler
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Mersin'de "La Traviata"dan uyarlanan rejili konserin prömiyeri yapıldı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdi.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez seyircisiyle buluşan konserin rejisörlüğünü Melih Öztürk yaptı.

Orkestra şefliğini Davide Damiani, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserin koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstlendi.

Tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenen "La Traviata" eserinin anlatımı Volkan Severcan tarafından gerçekleştirildi.

MDOB sanatçıları Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Eylem Demirhan Duru ve Cengiz Sayın konserde solist olarak sahne aldı.

Konser, sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de 'La Traviata'dan uyarlanan rejili konserin prömiyeri yapıldı - Haberler
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