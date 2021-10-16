Mersin'de evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Mersin'in Toroslar ilçesinde, hırsızlık için eve giren şüphelinin, ev sahibinin fark etmesi üzerine pencereden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, hırsızlık için eve giren şüphelinin, ev sahibinin fark etmesi üzerine pencereden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında oturan C.I'nın, evine hırsız girdiği iddiasıyla polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, biri eve girdikten sonra kaçan, diğeri de yolda bekleyen 2 şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kaydına, bir şüphelinin yolda beklerken diğerinin tırmandığı daireye açık olan pencereden girmesi, bu sırada ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine zanlının atlayarak kaçması yansıdı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Tolga Akış Zeynep Bastık Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:01:04. #1.13#