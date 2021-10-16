Mersin'de evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, hırsızlık için eve giren şüphelinin, ev sahibinin fark etmesi üzerine pencereden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında oturan C.I'nın, evine hırsız girdiği iddiasıyla polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, biri eve girdikten sonra kaçan, diğeri de yolda bekleyen 2 şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kaydına, bir şüphelinin yolda beklerken diğerinin tırmandığı daireye açık olan pencereden girmesi, bu sırada ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine zanlının atlayarak kaçması yansıdı.