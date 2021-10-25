Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu - Haberler
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Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Maslak Orman Genel Müdürlüğü Camisi'nde akşam namazının ardından mevlit okutuldu.

Vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Maslak Orman Genel Müdürlüğü Camisi'nde akşam namazının ardından mevlit okutuldu.

Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Mevlit, Özdemir için dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi, Haluk ve Selçuk Bayraktar bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti

Vatandaşlara yemek ikramının yanı sıra Kur'an, seccade ve tülbentten oluşan hediye paketi dağıtıldı.

Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu

Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu

Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu

Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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