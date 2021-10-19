Meral Azizoğlu kimdir? Meral Azizoğlu kaç yaşında, nereli? Meral Azizoğlu biyografisi!

Aydın Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde ses eğitimi ve nefes teknikleri üzerine eğitim vermiş, 2010 senesinde Zülfü Livaneli'nin Arena açık hava konserinde solist olarak yer almıştır. Ayrıca Livaneli'nin Veda adlı filminin müziklerinden birkaçını seslendiren isim olmuştur. Peki, Meral Azizoğlu kimdir? Meral Azizoğlu kaç yaşında, nereli? Meral Azizoğlu mesleği nedir? Meral Azizoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERAL AZİZOĞLU KİMDİR?

Sanatçı, 1973 yılında dünyaya geldi. Sanatçı ilk müzik çalışmalarında Ankara Hamoy Derneği'nde Halk Müziği seslendirmiş, akabinde Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği gençlik korosu sınavlarını kazanmıştır. Aynı anda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü 1.likle kazanmıştır. 2. sınıfta iken İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği ses sanatçılığı sınavlarını da kazanmış. Beraberinde İstanbul Radyosu bünyesinde 5 sene canlı olarak yayınlanmış olan kendi programını yapmıştır.

Kudsi Erguner'in Harem projesi ile birlikte, Nazım Hikmet projesinde de Genco Erkal ve Recep Birgit ile beraber solist olarak Brüksel Bozar Operası'nda yer almış ve başarılı kariyerini sürdürmüştür.

Konservatuvar eğitimi sırasında Güher Güney ile şan, Alâeddin Yavaşça ve Tülin Korman ile repertuar. Tülin Yakar Çelik ile Türk müziği solfeji, Tülay Orser ve Kamil Özler ile de batı müziği solfeji çalışmıştır. Aynı okul bünyesinde, okulda danışmanları olan Nail Yavuzoğlu, Yavuz Özüstün ve Mutlu Torun ile yüksek lisansın eğitimini tamamlamıştır.

1996 senesinden itibaren Maçka İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmenliği yapan Azizoğlu, beraberinde Berlin Türk Müziği Konservatuvarı'nda da workshoplar yapmıştır.

Aydın Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde ses eğitimi ve nefes teknikleri üzerine eğitim vermiş, 2010 senesinde Zülfü Livaneli'nin Arena açık hava konserinde solist olarak yer almıştır. Ayrıca Livaneli'nin Veda adlı filminin müziklerinden birkaçını seslendiren isim olmuştur.

10 sene gibi uzun bir süre TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli ses sanatçısı olarak görev yaptı. 1989 senesinde kurulmuş olan Grup Pandora'nın kurucularından olan Azizoğlu, grup ile birlikte birçok yurt içi ve yurt dışı konserlerinde farklı dallardaki repertuarı ile solistlik yapmıştır.

Haberler.com - Gündem