Merada Açılan Sondaj Kuyusunda Saniyede 1 Litre Su Bulundu

MALATYA (Bültenler) - Başta kayısı olmak üzere birçok alanda çiftçilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, Lisanslı Depo yatırımının yanında Yeni Şire Pazarı ve Fidancılar Siteleriyle birlikte Malatya'da tarımsal kalkınmaya önemli katkılarda bulunuyor.

Malatya'da hayvancılık anlamında üreticilerin sorunlarını çözme noktasında Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen ortak projede Arapgir, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde 50 bin dekar mera alanında Meraların Islah ve Amenajman Projesi kapsamında ortak çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda projenin ilk aşamasında Arapgir İlçesi Sağıluşağı mahallesinde 30 bin küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesince sondaj çalışması yapılarak saniyede 1 lt debiye sahip su kaynağına ulaşıldı.

Bu çalışma ile mera ve yaylalarda bulunan göçerlerin en büyük ihtiyacı olan su sorununun çözülmesi ile ilimiz hayvancılığına önemli katkılar sağlanacak.

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