MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI - Haberler
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MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde menfezde mahsur kalan anne köpek ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde menfezde mahsur kalan anne köpek ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cemal Paşa Mahallesi Hira Evleri'nde oturan 7 yaşındaki Yağmur Meryem Diri, oyun oynarken apartman önündeki yolun altından köpek sesi geldiğini duyunca annesine söyledi. Küçük Yağmur'un annesi 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, seslerin yolun altından geçen menfez boru içerisinden geldiğini saptayınca, ilk olarak anneyi kurtardı. Daha sonra yavrusu da çıkarılan köpek, Hayvan Barınağı'na götürüldü. Gelen ihbarı değerlendirdiklerini söyleyen itfaiye eri Ömer Toraman, minik Yağmur'un fark etmesi ve başarılı bir operasyonla sadece anne ve yavrusunun değil geride kalan 8 yavrunun da kurtarılmasına vesile olduğunu kaydetti. Küçük Yağmur, köpeklerin kurtarıldığına çok sevindiğini söyleyerek. itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI

MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI

MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI

MENFEZDE MAHSUR KALAN KÖPEK VE YAVRUSU KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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