Memur-Sen Genel Başkanından Rektörümüze Ziyaret

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindekiler Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

Üniversitemizde görev yapmakta olan birçok Memur-Sen üyesi olduğunu belirten Rektörümüz, çalışanların haklarının korunması konusunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin örnek teşkil ettiğini söyledi.

Memur-Sen heyeti ise, sıcak karşılamaları ve misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek Sendika ile Üniversitemiz arasında eğitim alanında gerçekleştirilecek olan her türlü projeye hazır olduklarını belirtti.

Karşılıklı hediye takdimi gerçekleşen ziyaret sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Üniversitemiz anı defterini imzalayarak sendika üyeleri ile birlikte Üniversitemizden ayrıldı.

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