Melih Gökçek, ABD'de kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaştı: Halinize şükredin

Ekonomideki çalkantılı sosyal medyanın da gündeminde... Konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşım ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

"SEYREDİN DE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENİN"

ABD'de bir kilisenin önünde çekildiği öne sürülen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" notunu düştü. Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte Gökçek'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları;

- Şükür bizdeki muhalefetle biraraya gelmeyecek iki kavram. Görürler derler ki spor yapıyorlar.

- Amerika bizi kıskanıyor mu ?

- Türkiye'ye gelmek istiyorlarmış aslında.

- Abi çok sığdan yüzüyorsun, biraz daha derine gidelim mi durum farklı olur belki.

- Bizde de camiler yemek versin daha fazla kuyruk olur.

- Bu uygulamanın aynısını diyanetin de yapmasını umuyoruz eskiden camilerin altında aş evleri vardı ihtiyaç sahiplerine yemek verirlerdi şimdi camilerin altları ticarethane...

- Keşke bizim camilerimizde böyle hayırlar yapsa. Çöpten yemek toplamak zorunda kalmasa insanlar.

- Sizi Allah ıslah etsin ya. Şükrü bir tek siz öğrenemediniz.

- Sayın eski basgan bizler açlık sınırında yaşayanlar ediyoruz da biraz da sizler etseniz.