Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi (2) - Haberler
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Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi (2)

AVUKAT ONARAN: TAKİP EDİYORUZAntalya'da, kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren, 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran;

ANTALYA (DHA) - AVUKAT ONARAN: TAKİP EDİYORUZ

Antalya'da, kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren, 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran; meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi dolayısıyla ceza verilmemesine yapılan itirazın istinaf mahkemesince reddedilmesini yorumladı. Onaran, "Devam eden yargı sürecine saygımızdan dolayı açıklama yapmayı doğru bulmuyorum ancak bölge istinaf mahkemesinin kararını, hukuken ve kamu vicdanı açısından dolayı gayet yerinde karar olarak değerlendiriyorum. Dosyanın kalan tüm aşamalarını titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.


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Haber: Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi (2) - Haberler
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