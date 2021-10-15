Meksika'da 'şeytan çıkarmak' için çocuğunu öldüren babaya 30 yıl hapis - Haberler
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Meksika'da "şeytan çıkarmak" için çocuğunu öldüren babaya 30 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Meksika'da

Meksika'da mahkeme, "şeytan çıkarmak" için çocuğunu döverek öldüren babaya 30 yıl hapis cezası verdi.

Meksika'da mahkeme, "şeytan çıkarmak" için çocuğunu döverek öldüren babaya 30 yıl hapis cezası verdi.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Matamoros şehrinde 9 Nisan 2020 tarihinde yaşanan kan dondurucu "şeytan çıkarma olayı" hapis cezası ile sonuçlandı. Adı açıklanmayan bir şahıs "şeytan çıkarmak için" en küçük çocuğunu döverek öldürdü. Mahkeme, babayı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tamaulipas Eyaleti Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, zanlının kasıtlı cinayet nedeniyle 30 yıl hapse mahkum edildiği ve 126 bin 837 Meksika pesosu (6 bin 232 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Çocuğun babaya yardım eden ablasının da kasıtlı cinayete ortak olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.

Çevrede yaşayan komşuların olayla ilgili verdikleri ifadelerde, birkaç gün boyunca çocuğun çığlıklarını duyduklarını ancak işkence gördüğünü anlamadıkları belirtilmişti. - MEXİCO CİTY

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Haber: Meksika'da 'şeytan çıkarmak' için çocuğunu öldüren babaya 30 yıl hapis - Haberler
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